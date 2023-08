Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita lunedì pomeriggio durante un’escursione nella zona dei Laghi gemelli a Carona, in provincia di Bergamo, dopo essere precipitato da un’altezza di circa ottanta metri. Secondo una prima ricostruzione, il giovane e un suo compagno di camminata avrebbero voluto fare il giro ad anello verso il rifugio Calvi per poi tornare a Carona, ma hanno imboccato il sentiero sbagliato, ritrovandosi più a nord rispetto al percorso normale. In un punto molto impervio, a 1.850 metri di quota, la vittima è precipitata.

La persona che era con lui ha chiesto subito aiuto: sul posto è arrivato l’elisoccorso di Milano di Areu (l’Agenzia regionale di emergenza e urgenza), che dopo la constatazione da parte del medico e le autorizzazioni necessarie ha recuperato il corpo del giovane, sbarcato nella piazzola a Carona e portato in camera mortuaria.