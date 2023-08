Era lungo oltre un chilometro, con tre piloni di cemento armato a sostenerlo: son venuti giù più di duecento, trascinandosi appresso anche il pilone centrale e 43 vite. Cinque anni fa, alle 11:36, crollava il ponte Morandi distruggendo un quartiere intero. Nella quinta ricorrenza di una tragedia immane e nel ricordo delle vittime che il 14 agosto 2018 persero la vita, il Comune di Genova, con il Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, ha promosso una serie di momenti commemorativi. Già stasera, sabato, alle 21 al Teatro Carlo Felice di Genova si svolgerà un concerto in memoria intitolato ‘Don’t forget to fly-Non dimentichiamoci di volare” del pianista Remo Anzovino.

Domani, alle 9, nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, l’arcivescovo di Genova Marco Tasca celebra la messa. Alle 10, nella Radura della Memoria, sotto il nuovo viadotto San Giorgio, l’arrivo del sindaco Marco Bucci, del governatore Giovanni Toti e del prefetto di Genova Renato Franceschelli alla Radura della Memoria e alle 10.20 l’arrivo dei partecipanti alla camminata in ricordo delle vittime organizzata dall’Associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone” con i sindaci della vallata. Saranno presenti 43 bambini che porteranno un pensiero ai parenti delle vittime.

Alle 10.45, sempre nella Radura della Memoria si svolgerà la cerimonia vera e propria. Verrà deposta la corona della presidenza del Consiglio dei ministri da parte del vicepresidente e ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini. Prima degli interventi delle autorità, Jacopo Bellussi, primo ballerino di Hamburg Ballet, si esibirà su un pezzo di Cromosuoni Vocalensemble guidati da Maya Forgione, con una coreografia di Kristina Paulin, creata appositamente per la commemorazione di quest’anno. Dopo la lettura del messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa , gli interventi dell’imam Salah Hussein, di monsignori Tasca, del sindaco Bucci, del governatore Toti, del ministro Salvini e della rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti. Alle 11.36, momento esatto del crollo, verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi. A chiudere la cerimonia, Bellussi, accompagnato da Ana Torrequebrada danzerà sulle musiche di Rachmaninov suonate dal violino di Marcello Fera e dal pianoforte di Paola Biondi e Deborah Brunialti.

Per l’occasione la viabilità subirà alcune modifiche. Dalle 9.30 e fino a cessate esigenze, le linee AMT 7, 8 e NSM modificano il percorso (info sul sito del Comune di Genova).