Nell’estate non da record del turismo, un “record” in realtà c’è. Gli italiani che tra giugno e agosto hanno deciso di andare all’estero sono aumentati del 21%. Mentre tra chi ha scelto di rimanere dentro i confini si registra una flessione del 2%. Lo rivela un’indagine di Assoviaggi Confesercenti, realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze su un campione di 581 Agenzie e Tour Operator. Sorprendente? No, almeno per le associazioni di categoria. “Se parliamo solo del mare e delle spiagge, l’Italia a causa dei prezzi non è particolarmente competitiva – spiega a ilFattoQuotidiano.it la presidente di Federturismo Marina Lalli –. Il Mediterraneo è ugualmente attraente sulla nostra sponda, su quella più a est e anche su una parte di quella africana”.

I numeri – Chi sceglie di lasciare l’Italia per le ferie lo fa soprattutto per andare in Croazia, Albania, Grecia e Spagna. Secondo i dati di Federturismo andare all’estero è una scelta che riguarda il 40% degli italiani, di questi la maggior parte opta per il mare. Oltre alla voglia di tornare a viaggiare dopo l’onda lunga del Covid, i prezzi bassi sono il motivo principale. “Il costo delle vacanze al mare all’estero, posto che gli standard qualitativi possono essere diversi, per un tre stelle fuori dall’Italia si aggirano tra i 60-70 euro a notte, mentre in Italia siamo sui 100-120”, spiega Lalli di Federturismo. Che ci sia un numero notevole di italiani in vacanza fuori dai confini nazionali lo sottolineano anche le agenzie di viaggio. “Nel nostro caso il rapporto tra estero e Italia è circa 7:1 a favore dell’estero”, spiega al fatto.it il direttore commerciale trade di Alpitour World, Alessandro Seghi. Vanno per la maggiore soprattutto “Nord Africa, con Egitto e Tunisia che hanno catturato gran parte dei volumi, rappresentando un’ottima risposta all’inflazione – ragiona Seghi –. L’Italia per le ragioni opposte ha un po’ sofferto”.

Non è solo il costo degli alberghi a essere inferiore all’estero. Secondo il direttore di Alpitour un altro elemento che gioca a favore di questi Paesi sono le formule che offrono: “Se consideriamo che spesso sono associate anche a servizi food and beverage all inclusive, il gap di prezzi con l’Italia risulta più ampio”. Così si risparmia anche sul cibo e spesso sul costo dei servizi e della spiaggia.

Andare all’estero è sempre stato sinonimo di vacanza per gli italiani: “Sapevamo che subito dopo la pandemia dovevamo essere pronti ai nastri della ripartenza”, chiarisce al fatto.it il presidente di Assoturismo Vittorio Messina. Il problema, però, è che non ci si è fatti trovare pronti quanto si sarebbe potuto.