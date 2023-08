Ebbene sì: non c’è estate dove i protagonisti non siano Francesco Totti e Ilary Blasi. Da oltre un anno infatti prosegue tra i due la battaglia legale in vista del divorzio. Tra affidamento dei figli, divisione dei beni e sparizione dei famosi orologi Rolex, è finalmente in arrivo la prima udienza. Totti e Blasi compariranno così davanti al giudice il 20 settembre prossimo. Se inizialmente Blasi ha in modo sottile (ma neanche troppo) attribuito la fine del matrimonio alla relazione clandestina tra Francesco e Noemi Bocchi, il Pupone ha ora deciso di dire la sua e giocare tutte le prove.

Come anticipato dal Corriere Della Sera, pare infatti che la parte difensiva dell’ex capitano della Roma sia pronta a dimostrare che il primo tradimento è avvenuto da parte di Blasi. Vi starete domandando: e le prove? Fotografie, testimoni e scambi di messaggi compromettenti. “Totti risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze”, racconta il Corriere.

A settembre 2022 Totti si era confidato così in una lunga chiacchierata con Aldo Cazzullo: “Questo punto voglio chiarirlo: non sono stato io a tradire per primo. Poi tornerò a tacere. Qualunque cosa mi sarà replicata, starò zitto. Perché la mia priorità è tutelare i miei figli. A settembre dell’anno scorso (2021) sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni e lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare e ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro, ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto!”.

Ilary, seguita da Alessandro Simeone e Pompilia Rossi, pare abbia presentato al Tribunale civile di Roma una richiesta formale di addebito contro l’ex marito proprio per i motivi sopra citati. Come si concluderà questa vicenda? Una cosa è certa: questa sarà solamente la prima di tante udienze che vedrà i due protagonisti.