Più che una moda ormai sembra essere diventata una vera propria sfida a chi fa pagare il conto più alto. Preceduto dal caso della cena da 825 euro per tigelle e gnocco fritto a Maranello, adesso arriva il conto folle di un hotel di Porto Cervo. Siamo di nuovo in Sardegna e, dopo lo scontrino da 18 euro per due panini e due caffè, ora protagonista della polemica è il prezzo pagato da due turisti romani: due espressi accompagnati da due coppe di cioccolatini 60 euro.

Va bene, la location è conosciuta per essere un luogo di lusso, tuttavia pagare 30 euro un caffè appare pur sempre esagerato. Scioccati, i clienti hanno chiesto spiegazioni e la risposta ricevuta è stata ancor più sconvolgente: “La giustificazione dei gestori è stata che non si tratta di un semplice caffè ma una esperienza“, hanno raccontato, come riportato dal Corriere della Sera. Eppure per loro la realtà era ben diversa: “La realtà è però un caffè con acqua e 2 biscotti”.