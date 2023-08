“Siamo aperti al confronto su un tema molto più ampio di quello del salario minimo e del lavoro povero. Ho proposto un confronto molto più ampio, che coinvolga anche il Cnel, costituzionalmente più attrezzato a fare questo lavoro, per terminare prima dell’avvio della legge di bilancio, per fare un ragionamento collettivo sul lavoro povero”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, uscendo da Palazzo Chigi al termine dell’incontro tra governo e opposizioni sul salario minimo. La premier ha poi ribadito il suo scetticismo verso la misura. “Secondo m il lavoro povero non viene risolto con il salario minimo, misura che secondo molti esperti rischia di peggiorare le condizioni di più lavoratori di quelli a cui potrebbe migliorarle”