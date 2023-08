“Siamo venuti con spirito costruttivo a incontrare il governo, siamo riusciti a far convergere tutte le opposizioni su una proposta unitaria, per noi questo è un risultato importante. La presidente Meloni aveva chiesto questo confronto, noi ci siamo solo che oggi non c’è stata nessuna controproposta. Il governo ha proposto di coinvolgere il Cnel di Brunetta, a noi sembra una palla buttata in tribuna però se vogliono ben venga”. Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte al termine del tavolo a Palazzo Chigi sul salario minimo. “Ideologici? Assolutamente no. Non so come si possa dire che la nostra è una posizione ideologica. Ci sono stati chiesti chiarimenti e li abbiamo forniti puntualmente. Il mio intervento e quello degli altri colleghi dell’opposizione sono stati tutti nel merito, abbiamo spiegato punto per punto quelli che sono i passaggi significativi di un testo che secondo noi il governo non ha ancora approfondito puntualmente”