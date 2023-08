È un cordoglio appassionato e trasversale quello che da stamattina attraversa i social dopo la notizia della morte improvvisa di Riccardo Laganà, il consigliere di amministrazione Rai, eletto nel luglio 2018 componente del cda dall’assemblea dei dipendenti della Rai, ruolo in cui era stato confermato a giugno 2021. La sua scomparsa ad appena 48 anni, dovuta ad un arresto cardiaco, ha lasciato davvero tutti senza parole. Soprattutto i colleghi che hanno lavorato o collaborato con lui – che in Rai era entrato nel 1996 come tecnico della produzione del Centro di Produzione di Roma – e dai personaggi famosi che hanno voluto esprimere la loro vicinanza alla famiglia.

A cominciare da Antonella Clerici, che su Twitter ha scritto: “Un pensiero e una preghiera per Riccardo Laganà”. “Riccardo Laganà è stato il primo consigliere di amministrazione scelto da noi dipendenti Rai. Un uomo perbene e appassionato che ha svolto il suo ruolo con dedizione e responsabilità. La sua prematura scomparsa è un grande dispiacere. Mancherà a tutti” ha condiviso invece Alberto Matano su Instagram. A sorpresa, è intervenuta anche Barbara D’Urso: “Sono profondamente dispiaciuta per la morte improvvisa di Riccardo Laganà, persona per bene e appassionata come poche altre del suo lavoro. Davvero una grande perdita per tutti”.

Sono tanti i volti di Rai3 che hanno subito espresso dispiacere e dolore. Tra i primi, Riccardo Iacona, il giornalista conduttore di Presa Diretta: “Terribile notizia e dolore immenso per la scomparsa di Riccardo Laganà, collega, consigliere di amministrazione che ha sempre difeso la Rai, grande amico. Ora siamo più soli. Condoglianze alla famiglia e a chi gli ha voluto bene”. Poco dopo è intervenuto anche Federico Ruffo, volto di Mi manda Rai 3: “Riccardo Laganà amava la Rai nel modo in cui amano gli uomini buoni. Qualunque altra parola, dire che eravamo amici, che aveva difeso noi e altri con unghie e denti, sarebbe un esercizio di ego, tipico degli uomini piccoli che tanto odiava. Il tuo cuore grande, il tuo cuore fragile”. Non poteva poi mancare Sabrina Giannini, conduttrice di Indovina chi viene a cena, che con Laganà condivideva tra le altre cose l’attivismo e il volontariato nel campo della tutela e della salvaguardia degli animali e dell’ambiente: “Io sto piangendo perché è un dolore immenso. È morta la parte della Rai che più apprezzavo. È morta una persona perbene e un grande amico, che combatteva insieme a me per gli ideali che il mio programma incarna e che lui ha sempre difeso”.

Tra i messaggi social, c’è anche quello dell’ex inviato di guerra e documentarista Duilio Gianmaria, che con Laganà aveva lavorato: “Dolore immenso, sgomento, per l’improvvisa morte di Riccardo Laganà aveva lavorato a Petrolio in regia, prima di essere un eccellente membro eletto del CdA. Perdiamo tutti un amico, un difensore della Rai Servizio Pubblico lascia un vuoto incolmabile! Ciao Riccardo”. “Riposa in pace, Riccardo. Oggi la nostra Azienda ha perso un combattente, una persona perbene. Troppo giovane per abbandonarci”, ha scritto Angelo Mellone, nuovo direttore dell’Intrattenimento Day Time. Molto sentite anche le parole di Francesca Bria, consigliera di amministrazione Rai e dunque collega di Laganà: “La tua lotta per un servizio pubblico di qualità per tutti i cittadini. Le battaglie per l’ambiente, i diritti degli animali, un’alimentazione sana e vegana. Sempre a fianco dei lavoratori, di chi ha bisogno. Un onore lavorare con te ed una tragedia perderti”. Tra le voci da segnalare, c’è anche quella dell’ex direttore di Rai1, Andrea Fabiano: “La Rai ha perso uno dei suoi rappresentanti più appassionati e determinati. Un abbraccio ai familiari, agli amici e ai colleghi di Riccardo Laganà”.

