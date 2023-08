Da quando il matrimonio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è giunto al capolinea il mondo della cronaca rosa cerca di immortalarli con nuove fiamme. Dopo il presunto flirt con il ballerino Raffaele Pennacchio, tocca ancora a Sonia Bruganelli finire al centro dei rumor. Chi è il nuovo lui? Secondo lo scatto del settimanale Vero che li ha ripresi mentre si scambiano un tenero bacio a stampo si tratterebbe di Giuseppe Scagliola. Ma anche questa volta è stato preso un granchio: Scagliola, autore di Ciao Darwin, è un suo grande amico, in più è felicemente impegnato. A smentire tutto ci ha pensato la stessa imprenditrice condividendo tra le stories la pagina della rivista. “Auguri nuovo uomo della mia vita!“, ha scritto. In una seconda story, facendo riferimento ad un altro articolo, ha aggiunto: “Poche idee ma confuse. Ma non mi hai detto che ti sei sposato?“. A questo punto anche Scagliola è stato al gioco e ha risposto: “Non ci credere, non è come sembra, la stampa ci rema contro”.