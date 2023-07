Paolo Bonolis ha dato l’addio a Ciao Darwin alla fine delle riprese di questa stagione che sarà l’ultima ad andare in onda. Ma i curiosi dei social, più che commentare questo addio, si sono concentrati su una foto scattata in studio da Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore. Andiamo con ordine. Bruganelli e Bonolis si sono lasciati – lo hanno confermato settimane fa in un’intervista esclusiva a Vanity Fair – eppure non smettono di essere una “coppia” professionale, con lei parte attiva nella produzione degli show dell’ex marito. E così è stato anche in occasione della fine delle riprese di Ciao Darwin 9. Sino a qua nulla di strano, ma allora perché l’ex opinionista del Grande Fratello Vip è finita nel mirino degli haters?

Bonolis ha fatto un discorso di addio alla sua squadra di lavoro (con lui dal 1998): “Vi ringrazio per avermi fornito tutta l’assistenza necessaria finché anche questa nona edizione potesse andare a buon fine (…) spero siate stati tutti bene e vi siate divertiti… Questa è l’ultima edizione (…) Vi ricorderò sempre” ma la ex moglie del conduttore anziché postare una con lui ne ha pubblicata una accanto a un uomo “misterioso”. La reazione dei leoni da tastiera non si è fatta attendere. “Hai lasciato Paolo per buttarti in un altro letto“, scrive a commento un utente. E ancora: “Ora si dà alla pazza gioia con i bimbi”, alludendo al grande divario d’età tra i due. Però, come spesso accade in questi casi, la verità è ben altra e per scoprirla basta un ‘click’. Infatti, il ragazzo in questione è Raffaele Pennacchio, ballerino e coreografo che ha lavorato proprio all’ultima edizione di Ciao Darwin.

