Attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato dalla finalità di terrorismo ed eversione. Sono i reati per cui la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagine per l’interruzione della linea Alta Velocità avvenuta ieri dopo la segnalazione di persone in una galleria e una telefonata anonima che segnalava la presenza di una bomba. Il procedimento è coordinato dall’aggiunto della Direzione distrettuale antimafia, Luca Tescaroli. Nel procedimento si ipotizzano anche i reati di furto aggravato e danneggiamento.

“Stiamo acquisendo le immagini delle telecamere che ignoti hanno poi divelto e procediamo con gli accertamenti: le verifiche sulla linea hanno appurato che è stata danneggiata anche la porta di un casottino dove sono custoditi i rec elettrici dell’Alta velocità e che da una delle colonnine in galleria è stata fatta una telefonata, arrivata all’ufficio di pronto intervento di Ferrovie a Bologna, che sosteneva ci fosse una bomba” spiega Marco Dalpiaz, dirigente del compartimento della Polizia ferroviaria della Toscana che da ieri sera è impegnata nei rilievi sul tratto di Av interessato dalla segnalazione. Dopo la segnalazione anonima “la circolazione è stata subito interrotta e nessun treno è stato fermato in linea o in galleria ma tutti presso stazioni ferroviarie”, precisa il dirigente della Polfer. “I controlli svolti nella notte e stamattina hanno permesso di accertare che nessun ordigno era stato lasciato – aggiunge Dalpiaz – la Polfer ha ispezionato con dei carrelli, delle piccole motrici, tutta la galleria in un senso e nell’altro, per un totale di 14 chilometri. È stata fatta la bonifica ed è intervenuta la scientifica”. Sullo stop gli investigatori non escludono nessuna pista, è stata valutata anche quella anarchica anche se al momento, secondo quanto si apprende, non c’è stata alcuna rivendicazione. La circolazione ferroviaria tra Idice e San Pellegrino è stata interrotta tra le 19 e le 23.30 ed è ripresa gradualmente a partire dalle 2.30.