Travis Scott arriva a Roma e la città trema, nel vero senso della parola. Il rapper si è esibito al Circo Massimo nella serata del 7 agosto presentando dal vivo l’ultimo album Utopia pubblicato il 28 luglio scorso e le vibrazioni prodotte dall’evento (oltre che dai 55mila presenti) hanno fatto scattare l’allarme terremoto per molti cittadini. Tra questi anche Caterina Balivo che sui social ha scritto alle 21.47, ovvero pochi minuti dopo l’inizio dello show: “Qualcuno ha sentito il terremoto a Roma? O l’ho sognato”. Nessun sisma è stato però rilevato dal sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, proprio perché di terremoto non si è trattato. “Io abito a San Giovanni, ultimo piano. Hanno ballato letto e lampadario, nettamente”, ha risposto un utente. Decine le chiamate ai vigili del fuoco di persone spaventate. Anche l’attrice Chiara Francini si è chiesta cosa stesse accadendo: “Ma è il terremoto o Travis Scott? Se è lui veramente faccio una follia”.

Attimi di paura pure per chi ha assistito allo show (impreziosito dall’arrivo a sorpresa sul palco di Kanye West), quando qualcuno avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino seminando il panico: “Col caos che c’era molti genitori si sono persi i figli” ha commentato qualcuno a corredo delle clip che in rete raccontano quel momento, “Per poco non rimanevo schiacciato da tutti sulle transenne”, ha fatto sapere un altro. Circa sessanta persone hanno avvertito sintomi lievi di intossicazione, con occhi e gola irritati, e hanno richiesto l’intervento dei sanitari che erano presenti sul posto. Verifiche sono in corso da parte della polizia.