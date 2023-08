C’è anche la deputata Marta Fascina all’U-Power Stadium di Monza, per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, in memoria del fondatore di Forza Italia. Si tratta della prima uscita pubblica fuori dalla villa di Arcore per la compagna dell’ex premier, scomparsa dai radar dal giorno del funerale. In tribuna autorità, Fascina è seduta di fianco a un posto vuoto, occupato da una maglia numero 1, intitolata a Berlusconi. Due posti più in là Pier Silvio, secondogenito di Berlusconi e presidente di Mediaset, osserva ciò che accade sul terreno di gioco tra Monza e Milan, i due grandi amori calcistici del padre. Seppur a qualche metro di distanza, la presenza dei due insieme nella tribuna dello stadio brianzolo mette un freno alle polemiche nate dopo l’apertura del testamento del Cavaliere.

Prima della partita, Pier Silvio è intervenuto ai microfoni di Mediaset: “È molto emozionante. Mio papà ci ha abituato a dei miracoli, questa cosa non va dimenticata. L’affetto della gente è una sensazione bellissima. Per noi figli è una cosa bellissima, una prova della grandezza di mio padre, della sua umanità e dell’affetto che ha dato all’Italia e agli italiani”. “Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri – ha sottolineato Paolo Scaroni, presidente del Milan – costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per il calcio mondiale”. Silvio Berlusconi “è la storia del Milan e del Monza e l’ideazione del Trofeo Silvio Berlusconi ne è la naturale conseguenza – ha concluso l’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani – non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato presidente”. Allo stadio sono presenti 17mila tifosi, un sold–out che segna il nuovo record della storia del Monza calcio.