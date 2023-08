Il concerto di Travis Scott del 7 agosto è stato un evento, e anche chi non aveva il biglietto ha tentato di prendervi parte. Come un 14enne che si è arrampicato sulle mura dell’area archeologica del parco Palatino di Roma per eludere i controlli e assistere al concerto del rapper. Il giovane fan però è caduto in una buca facendo un volo di 4 metri ed è stato portato in codice rosso al Bambin Gesù. Sul posto i carabinieri di piazza Venezia. Durante lo show si sarebbe anche creato il panico in un’area della location a causa di uno spray al peperoncino spruzzato da qualcuno. Decine, infine, le chiamate ai vigili del fuoco da parte di chi pensava fosse in corso un terremoto, ma si trattava delle vibrazioni prodotte dallo spettacolo.