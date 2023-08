Le dimensioni dell’attributo maschile sono fondamentali? A sbilanciarsi sulla questione è la moglie di Francesco Facchinetti. “Innamorata ma ha il … (pene, indicato con l’emoticon di un fungo, ndr) molto piccolo. Molto…“, scrive una follower sulla pagina Instagram del beauty brand di Wilma Faissol, che replica: “L’unico vero complesso maschile è il pisello. Solo il pisello”. Poi, spiegando che tutto ha una soluzione, afferma: “Pelato? Un fisico mostro risolve. Naso? Irrilevante per le donne. Basso? Un bel fisico può risolvere anche quello”. Beh, quasi tutto: “Ma il pisello? Ciao. Scordatelo. Se ti fai forte come Hulk, la donna si aspetterà un anaconda. Il problema è peggiorato. Se è miliardario con il micro pene, è inutile. Solo follie, parafilie, odio verso le donne. Sicuro molti di quelli Incels hanno il pisello minuscolo”. Infine, come fosse un trattato di psicologia, conclude: “Pisello. É il grande determinante della personalità di un uomo“.