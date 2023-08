Vito Loiacono, uno dei componenti dei The Borderline, il gruppo di youtuber coinvolto nell’incidente a Casal Palocco nel quale ha perso la vita a un bimbo di 5 anni e sono rimaste ferite la sorella di tre anni e la madre alla guida della Smart, torna a farsi sentire sui socual. “Ho scoperto quanto le persone possono essere cattive. Ho scoperto come la gente segue la massa per la paura di essere giudicata” scrive Loiacono, che prosegue: “Ho scoperto come nessuno vuole sapere come stai veramente ma cerca solo di vedere il marcio con lo scopo di vendere l’articolo perfetto. Ho scoperto come la gente è interessata a vedere solo l’1% di ciò che si crede senza voler approfondire il resto 99%. Ho scoperto che la vita è spietata e che nessuno ti aiuta a rialzarti. Ho scoperto che la gente gode nel vedere qualcun altro fallire. Ho capito che non voglio mollare“.

Supponendo che in ogni suo gesto verrà cercata la malizia conclude: “Non c’è miglior sordo di chi non vuol sentire”. Lo scorso giugno Loiacono, sempre sui social, aveva precisato: “Il trauma che sto provando è indescrivibile. Ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.