Meghan Markle il 4 agosto ha spento 42 candeline, ma da Buckingham Palace non è arrivato alcun augurio via social. Viene così a rompersi una tradizione dal momento che ogni anno i reali si ricordavano della ricorrenza ma quest’anno qualcosa è cambiato. I media locali riportano quella che sarebbe la giustificazione di Buckingham Palace: “Gli auguri vengono formalizzati soltanto ai componenti della famiglia reale attivi sui social“. Poche parole che sottolineano come ormai Harry e Meghan siano fuori dalla famiglia e dalle piattaforme coronate. La Stampa, inoltre, riporta che Harry sarebbe furioso per gli auguri mancati a sua moglie e avrebbe tuonato: “Se fosse stata ancora viva la nonna (la regina Elisabetta II) questo non sarebbe successo!”.