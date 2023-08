È morto Mark Margolis, attore americano che interpretava il boss della droga Hector Salamanca nelle serie tv di successo Breaking Bad e Better Call Saul. Aveva 83 anni. Ad annunciarlo la famiglia. Il decesso è avvenuto in un ospedale di New York dopo “una breve malattia”, con la moglie e il figlio al suo fianco, stando a quel che riporta un comunicato stampa.

Grazie al personaggio di Salamanca aveva ottenuto una nomination agli Emmy. Su Instagram il saluto di Bryan Cranston, l’attore protagonista di Breaking Bad: “Mark Margolis è stato un grande attore e un adorabile essere umano. Divertente e accattivante fuori dal set, intimidatorio e spaventoso sul set“. L’account ufficiale della serie ha omaggiato “l’immenso talento di Mark Margolis, che con i suoi occhi, un campanello e pochissime parole ha reso Hector Salamanca uno dei personaggi più indimenticabili della storia della televisione“.

Margolis lascia la moglie Jacqueline, Morgan loro unico figlio e i tre nipoti.