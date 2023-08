È morto Idris. Volto noto della tv, soprattutto per le sue partecipazioni negli anni passati alla trasmissione Quelli che il calcio, è deceduto all’età 72 anni in ospedale a Brescia. Grande tifoso della Juventus, era ricoverato in ospedale da alcune settimane. Edrissa Sanneh, questo il nome completo, era originario del Gambia e viveva a Bedizzole in provincia di Brescia. Esordisce nel 1977 come giornalista sportivo per una testata bresciana. Diventa noto al grande pubblico come ospite fisso della trasmissione sportiva condotta da Fabio Fazio. Ha partecipato anche all’Isola dei Famosi nel 2005. E a ricordarlo, tra gli altri, c’è proprio Fabio Fazio: “Caro Idris, quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”, scrive su twitter Fazio.