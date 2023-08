Vittoria di Beppe Vessicchio nei confronti della Rai. Il Nuovo Imaie fa sapere che il Tribunale di Roma “ha appena pronunciato un verdetto storico per il futuro e la tutela dei diritti di produttori musicali e artisti interpreti esecutori”. Il Maestro aveva intentato una causa contro la Rai poiché gli erano stati “negati i relativi diritti per l’utilizzo di musiche da lui composte e interpretate per un programma televisivo (‘La prova del cuoco’)”.

Prosgue la nota: “La sentenza ha ribadito con chiarezza che anche per questo tipo di utilizzazioni è doveroso da parte dell’emittente il pagamento dei diritti che spettano ai Produttori di Fonogrammi e agli Artisti Interpreti Esecutori”. Pertanto – si precisa – “al maestro Vessicchio, al Nuovo Imaie e a tutti i soggetti della filiera coinvolti che si erano associati nella controversia come parte in causa, la Rai dovrà riconoscere i diritti di utilizzazione per questa tipologia di sfruttamento come anche per quelli pregressi”.