Immaginate di avere un seguito di circa 880mila persone e una di queste vi rivela che non andrà al mare poiché ha preso 10 kg. Questa la situazione in cui si è ritrovato Sasy Cacciatore, tiktoker e influencer nato a Torino ma ormai partenopeo d’adozione, noto sui social per la sua ironia e leggerezza, che talvolta fa anche riflettere su tematiche importanti.

Come accaduto di recente, più precisamente lo scorso 26 luglio, quando il tiktoker ha ricevuto il seguente messaggio da una follower (di cui ha omesso il nome, ovviamente). “La sessione all’università l’ho finita ma al mare comunque non ci andrò, coi 10 kg che ho messo non mi posso vedere, mi vergogno troppo. Questo primo anno di università mi ha devastato Sasy, ma tu mi aiuti tanto”. Quindi il tiktoker le risponde pubblicamente, con un filmato che attualmente conta più di 843mila visualizzazioni. “Amore pensi che io non abbia una soluzione? Stiamo sempre qua”, esordisce lui. Poi aggiunge, con ironia: “Il primo che guarda gli tiriamo in faccia uno sgabello. ‘Tu sei magrolino non mi puoi capire’ (dice come se provenisse una voce fuori campo, ndr), amore io peso 55 chili bagnato e ho due gambettine che sembro un fenicottero e nella mia vita in spiaggia sono passato di fianco a persone che mi hanno detto: ‘Fatti una bistecca’, ‘Mangi?’, ‘Ma hai mangiato stamattina?’. Ho una famiglia meridionale, per mia nonna non esiste il mistero della fede, esiste quello della fame, sono io praticamente“. “Non mi sono mai comprato un pantalone nel reparto uomo perché partono dalla 42 italiana e io ci faccio il bagno dentro – continua Sasy -. A questo punto, che con 10 kg in più tu sia grassa è un punto di vista. Ma che tu sei ingenuotta no amore, e ti spiego perché”.

Quindi un elenco di stereotipi davvero divertente e che fa molto riflettere: “Se sei chiatta è perché mangi troppe schifezze, se sei secca come me ‘Ma ti danno da mangiare?’, se tieni le zizze ‘e come sei volgare con quel bikini’, ti devi mettere l’imbracatura. Se non tieni le zizze ‘e che te lo metti a fare il pezzo di sopra?’, sei l’asse da stiro, il piano cottura, la tavola da surf. E se vai in palestra ‘Maro sei troppo esagerata con quella schiena, mi pari un uomo’; se non vai in palestra ‘Poi non ti lamentare che tieni la cellulite'”, dice immaginando i giudizi della gente. Quindi conclude: “Amore, qua dove ti giri, ti giri.. non siamo gente perfetta. E se acchiappi lo sguardo di qualcuno come me, magari ti facciamo pure un sorriso. Quindi tu adesso ti metti il costume, vai davanti allo specchio e lo dici da sola: ‘Io sono bella[..]“. Un messaggio importante, specialmente se consideriamo che TikTok è molto utilizzato (anche) dai giovanissimi, continuamente martellati sui social da esempi di bellezza stereotipati. “Credo di amarti”, “Insegnami la vita, grazie” oppure “Bravissimo, sei grande”, sono alcuni dei commenti – più di 2.200 – lasciati sotto al TikTok di Sasy. E noi ci uniamo a loro!