A pochi mesi di distanza dalla separazione con la moglie Sabrina Donadei e dalla perdita di entrambi i genitori, il conduttore Paolo Kessisoglu torna ad amare e a sorridere. A chi va il merito? Alla nuova fiamma Silvia Rocchi. A confermare la love story sono gli scatti del settimanale Oggi che li ha immortalati in vacanza in spiaggia a Santa Margherita Ligure (Genova) intenti a scambiarsi sguardi complici e teneri baci. Chi è Silvia Rocchi? Anche lei, come l’attore, vive a Milano, ha 46 anni (8 anni in meno rispetto a Kessisoglu) e di mestiere fa l’architetto.

Solo a maggio scorso Kessisoglu al Corriere della sera aveva reso nota la separazione dalla ex moglie dopo la morte dei genitori e aveva parlato dell’essere genitori, facendo riferimento alla figlia Lunita: “Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”.