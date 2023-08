Ancora guai per Jason Alexander. Il primo marito di Britney Spears, quello sposato per gioco nel 2004 per 55 ore, è stato preso in custodia dalla polizia con l’accusa di stalking. Lo fa sapere Tmz. Non è la prima volta che Alexander ha a che fare con le forze dell’ordine. Nel gennaio 2022 era stato arrestato per stalking e violazione di un ordine restrittivo, e nell’agosto dello stesso anno era stato condannato per violazione di domicilio dopo aver fatto irruzione alle nozze di Britney e Sam Asghari, suo attuale marito. Adesso l’uomo si troverebbe in una prigione del Tennessee dove sarebbe stato condotto alle 10.30 del 2 agosto. Ignota per ora la vittima di stalking ma si esclude che si tratti della cantante, visto che proprio a causa dei fatti della scorsa estate Jason Alexander ha ricevuto dal giudice un ordine restrittivo che lo obbliga a stare lontano dalla popstar per tre anni.