“Il cimitero in fondo è un bell’albergo dove tutti prima o poi finiremo“. Fabio Testi si racconta sulle pagine di DiPiù toccando l’argomento della preghiera all’interno della rubrica “Io e Dio”. L’attore, come riporta Lanostratv.it, spiega di pregare spesso specie quando passa davanti a un cimitero, in particolare quello di Sirmione. Qui si reca, spesso di notte, per trovare i genitori dal momento che è sempre aperto: “Una volta c’era un temporale terribile, fulmini ogni cinque secondi. Pioveva a dirotto e io mi sentivo parte dell’universo, di Dio”.