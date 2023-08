“Per raggiungerti ci vorrebbero le ali, perché tu amore mio sei molto in alto“. Marta Fascina rompe il silenzio a più di un mese dalla morte di Silvio Berlusconi pubblicando una dedica d’amore per il Cavaliere sul proprio stato di Whatsapp. Un messaggio in ricordo dell’ex leader politico al quale era legata dal 2020 e a cui è stata sempre vicino durante il ricovero che ha poi portato alla morte di Berlusconi. A rendere pubbliche le parole di Fascina ci ha pensato un utente di TikTok che ha riportato il messaggio integrale: “Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque. Allungo la mano, vorrei toccare la tua ma non riescono a congiungersi. Mi manchi amore mio, Diooooo se mi manchi!”.