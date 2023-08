Rientro amaro dalle vacanze per Carolina, figlia di Anna Pettinelli, che ha trovato la casa svaligiata dai ladri. La disavventura è stata raccontata dalla diretta interessata su Instagram, e poco dopo la madre ha repostato lo sfogo della figlia anche sul proprio profilo. “Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici tre giorni di vacanza che avevo organizzato per questa estate”, ha scritto Carolina, anche lei speaker radiofonica come la mamma. “Vorrei ringraziarli per avere portato via ogni oggetto e ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare)”. Questo episodio sta avendo delle conseguenze sulla ragazza, che ha ammesso: “Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire a casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine. Ma soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza”.