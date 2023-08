Dopo Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ha una nuova fiamma? Da quando il suo matrimonio con la showgirl è giunto al termine nel gennaio del 2022, l’imprenditore di moda sembra aver chiuso il proprio cuore. Diversi sono stati i nomi che il gossip gli ha affiancato in questo anno e mezzo, flirt che però sono sempre stati prontamente smentiti dallo stesso Trussardi. E adesso ne nasce uno nuovo. Quale? Dayane Mello. I due si sono visti il 29 luglio scorso in occasione di un evento di alta moda a Paestum, “Premio Moda Città dei Templi Edizione VII”. Qui l’ex gieffina era la madrina mentre l’imprenditore si era recato per ritirare un premio. Un incontro che si può dire quasi casuale eppure per il gossip tra Trussardi e la Mello è nato un “ottimo feeling”. A confermare questa ipotesi anche gli scatti postati da Gionathan Contino, l’hairstylist dell’evento. In uno di questi, infatti, si vede la modella tenere in braccio Odino, il levriero di casa Trussardi-Hunziker. Tuttavia, al momento i due continuano a definirsi single.