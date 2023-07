TikTok non è solamente challenge, coreografie e video virali. A volte, come in questo caso, il mondo social ci porta a conoscere storie particolari, come quella di Eve Tilley-Coulson, avvocata di Los Angeles specializzata in contenziosi aziendali. Non solo: Eve è anche molto social. Basti pensare che il suo profilo TikTok ad oggi conta oltre 108 mila follower e 3,4 milioni di like. E i tanti utenti che la seguono non hanno potuto fare a meno di rimanere a bocca aperta vedendo una sua richiesta al quanto bizzarra lanciata proprio sull’app cinese. Eve Tilley, 35 anni, sarebbe stufa di essere single. Dopo 5 anni di solitudine e calma piatta nella sfera amorosa ha deciso di offrire 6000 euro al suo potenziale nuovo marito. Uomo che, ovviamente, dovrà rispettare alcune precise richieste. Quali? “Avere tra i 27 e i 40 anni, essere alto almeno 1 metro e 80 centimetri, amare i bambini e gli animali, avere uno spirito intraprendente ed essere sportivo”.

“L’annuncio social” ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. La stessa Coulson ha raccontato al New York Post: “Sono single da circa cinque anni, incontro persone fisicamente o tramite app. Ma dopo il Covid, c’è stato uno strano cambiamento nella cultura degli appuntamenti. I ragazzi non si avvicinano a te di persona e la maggior parte degli uomini sulle app non è lì per trovare l’amore”. Ad ora l’avvocata non ha ancora trovato l’uomo ideale e dunque (per il momento) le candidature sono ancora aperte. Riuscirà Eve Tilley a trovare l’amore della sua vita? E ancora: non le conviene forse inviare la candidatura a Uomini e Donne e risparmiare così i 6000 euro previsti come ricompensa? Chissà se De Filippi prenderà in considerazione questo ‘caso’.