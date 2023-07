Un secondo incendio dopo quello nel centro rifiuti di Ciampino è divampato a Roma, questa volta nella zona di Fiumicino e precisamente all’interno del supermercato Todis di via Florina. Dalle prime ore del mattino di domenica 30 luglio tre squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate con un’autobotte per cercare di sedare le fiamme. Non si registrano feriti ma tutti i residenti delle due palazzine di quattro piani sovrastanti l’esercizio commerciale sono stati fatti evacuare. Sul posto anche la polizia locale di Fiumicino, i Carabinieri di Passo Scuro e della compagnia di Civitavecchia nel tentativo di accertare le cause del rogo. L’incendio è sotto controllo ma proseguono le verifiche e i controlli per la messa in sicurezza dell’area e degli appartamenti.