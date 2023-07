Bruciano ancora i rifiuti nell’impianto di stoccaggio e smaltimento a, nonostante domenica mattina siano già passate circa 24 ore dal momento in cui è divampato l’incendio nella mattinata di sabato . Procedono senza sosta le operazioni di spegnimento dei Vigili del fuoco per domare le ultime fiamme tra il materiale. Per estinguerle, i cumuli di rifiuti vengono spostati con il cosiddetto ragno per permettere di sparare acqua anche negli strati sottostanti della montagna di resti.