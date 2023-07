Neelam Gill non vuole proprio saperne del flirt che le è stato attribuito con Leonardo DiCaprio anche perché è fidanzata con un di lui amico. Tutto è iniziato durante la vacanza italiana del divo, quando Leonardo e Neelam sono stati fotografati in barca in Sardegna. E subito via con “il nuovo amore di DiCaprio”, tanto per non rompere una tradizione del gossip che lo vuole impegnato con donne diverse ogni (suo) battito di ciglia. Ma Gill ha scritto su una Instagram story: “Solo per chiarire eventuali voci, non sono la ‘nuova fiamma’ di Leonardo DiCaprio. Ho una relazione impegnata con un suo buon amico, da molti mesi ormai. Il motivo per cui siamo stati fotografati nello stesso posto è perché sono stata lì con il mio partner. Spero che questo chiarisca tutte le falsità”. Ebbene, chissà quante volte a DiCaprio sono stati attribuite come ‘nuovo amore” le fidanzate dei suoi amici: l’attore è impegnato sì, con la top model Gigi Hadid. Gossip…