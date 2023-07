Sono giorni di alta marea per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo le dichiarazioni dell’ex Re dei paparazzi Fabrizio Corona, nelle scorse ore De Martino ha voluto replicare fissando in alto nel suo ultimo post un commento particolare. Un utente infatti gli chiedeva una reazione circa i dettagli scottanti raccontati da Corona. Una risposta scritta non è arrivata, ma del resto si sa: sono i gesti che contano. Il commento è stato fissato in alto con tanto di like, quasi a voler dimostrare di essere superiore a quello che Corona ha detto attraverso il suo canale Telegram.

Una relazione turbolenta quella tra Belen Rodriguez e il conduttore Rai, caratterizzata da un tira e molla, una figlia (Luna Marì, ndr) che la showgirl ha avuto con Antonino Spinalbese. Un momento di grande amore testimoniato sui social, poi il silenzio: da 6 mesi infatti sui social De Martino e Belen non compaiono più insieme. Ieri però, venerdì 28 luglio, la showgirl argentina ha voluto lasciare traccia sui social con quella che ha tutta l’aria di essere una frecciatina. A corredo di un carosello di scatti realizzati in vacanza in montagna, ha scritto: “E io lo sapevo già… tu sorridi sempre. # ilsestosensodelledonne”. Sesto senso che, inevitabilmente, porta anche il pubblico social ad interrogarsi: “La targa del tuo quadro è un messaggio subliminale? Inizia con EX”, fa notare un utente. De Martino invece si trova in Sardegna. Il conduttore di Rai2 si starebbe concedendo qualche giorno di relax in vista dei prossimi e numerosi impegni televisivi. Tra le storie Instagram la geolocalizzazione ci porta a Poltu Qualtu, dove il conduttore ha deciso di fare una gita in barca. Quale sarà la prossima mossa? Non ci resta che attendere il prossimo episodio dei “De Martiguez” per saperne di più.