Laura Chiatti sognava un finale diverso per il concerto di Sfera Ebbasta andato in scena il 26 luglio a Rock in Roma. Come spiegato sui social l’attrice è stata tra le spettatrici, insieme a Marco Bocci e ai loro due figli, dell’esibizione dell’artista. Al termine della performance avrebbe voluto salutare Sfera Ebbasta, ma lui si sarebbe rifiutato, complice la stanchezza. Un due di picche che non è andato giù all’attrice, che in una story di Instagram ha scritto: “Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta strada ancora da fare e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan”.

Sui social però c’è chi si schiera dalla parte di Sfera: “Ti rode che a voi, privilegiati, non sia stato concesso il ‘privilegio’ a cui siete abituati” scrive qualcuno. “Quando sei abituata ad avere tutto e ricevi un no = fare i capricci” scrive qualcun altro come riporta Libero.it. E ancora: “Gli artisti non sono burattini al nostro servizio”, “Oh no hanno tolto un privilegio ai miei figli ricchi e privilegiati!“.