Wanda Nara sta affrontando alcune problematiche di salute (non è ancora stata ufficializzata alcuna diagnosi) ma non è l’unica cosa di cui la manager si preoccupa al momento. In una delle Instagram story postate nelle scorse ore, Nara ha mostrato il figlio Benedicto (avuto dalla precedente relazione con Maxi Lopez, attualmente è la compagna di Mauro Icardi, ndr) con le stampelle e la gamba ingessata. “Il mio bomber non giocherà per un po’”, ha spiegato la conduttrice argentina. Come è avvenuto l’incidente? Al momento non è chiaro, ma dal commento di Lopez si può ipotizzare che il ragazzino si possa essere fatto male mentre giocava a calcio, la sua passione. “Questa è la parte più difficile del calcio, ma siamo qui per aiutarti, Bomber, in ogni momento”, ha sottolineato l’ex attaccante di Milan e Barcellona che al momento si trova in Argentina proprio per sostenere l’ex compagna.