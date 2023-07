In stazione, in attesa dell’ennesimo treno in ritardo, Oriana Marzoli decide di registrare una story su Instagram da condividere con i suoi follower. Qualcosa però ‘rompe’ il rito ripetuto così tante volte dall’ex gieffina. Cosa? Alle sue spalle compare un disturbatore che la spaventa. Nel video, registrato come fosse un selfie, si vede l’influencer venezuelana lamentarsi per il treno in ritardo, “stupendo, altro ritardo”, quando viene improvvisamente interrotta da un uomo sorridente che compare sullo schermo del cellulare. Perplessa e atterrita l’ex gieffina si gira di scatto: “Oddio chi ca*** sei?“. Poi, rivolgendosi ai follower: “Non lo so, penserà di fare ridere… La gente è matta sinceramente”.

L’episodio deve essere rimasto in mente a Marzoli che qualche ora dopo, con un sondaggio, ha chiesto un parere ai suoi fan. “Ma secondo voi avrei dovuto ridere?”. Inutile dire che le risposte degli utenti sono state immediate: “Sì, non era un gesto fatto con cattiveria”, ha scritto qualcuno. Ma il comportamento dell’influencer è stato appoggiato dalla maggior parte dei commentatori: “No, è una mancanza di rispetto“, ha sentenziato un altro.