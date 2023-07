Fedez e Chiara Ferragni ne sono certamente consapevoli: il gossip è inevitabile quando si è una coppia con un tale livello di notorietà. E così partono spesso speculazioni social. È accaduto anche negli ultimi giorni perché l’imprenditrice digitale ha postato foto da luoghi di vacanze con amici e parenti mentre il rapper è rimasto a Milano con i figli. I commentatori si sono scatenati e uno in particolare ha scritto, a commento di un post su Instagram, “secondo me lei e il marito sono separati in casa”. Una insinuazione alla quale ha risposto la stessa Ferragni: “No, e piantatela con ste cavolate“. L’imprenditrice digitale è stata molto criticata sui social, nei giorni scorsi, per via di un post pubblicato durante la drammatica situazione degli incendi in Sicilia.

