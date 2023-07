Il settimanale “Gente” lo definisce il “Re dei Cafoni“. Stiamo parlando della star francese Gérard Depardieu, 74 anni e una stella che brilla sempre meno con le polemiche a occupare maggiore spazio. Il giornale diretto da Umberto Brindani pubblica le foto dell’attore mentre fa la pipì sulla ruota di un’auto sostenendosi al tettuccio nel parcheggio dell’aeroporto. Non proprio un maestro di eleganza e bon ton.

Nuovi scatti in cui si mostra in giro trasandato e poi a bordo dello yacht al largo del Golfo della Revellata, dove è totalmente nudo come è venuto al mondo, incurante dei paparazzi. Una breve vacanza in Corsica insieme al vecchio amico Gérard Bourgoin, uomo d’affari e presidente della squadra AJ Auxerre.

Depardieu cerca di dimenticare i suoi ultimi problemi con la giustizia, raggiunto da nuove accuse di abusi sessuali da parte di una assistente alla regia: “Mi ha bloccata contro il muro e ha tentato di violentarmi”, ha raccontato la donna qualche settimana fa al giornale France Inter. Un tentato stupro subito alcuni anni fa sul set di un telefilm: “All’inizio si trattava di commenti sul mio fisico davanti a tutto il team tecnico, poi le richieste di rapporti sessuali sono diventate sempre più insistenti. Dopo avermi offerto soldi, mi ha inchiodata al muro, si è tirato giù i pantaloni. Le sue mani vagavano sulle natiche e nell’inguine”, ha aggiunto l’assistente di scena. Già in passato tredici donne avevano denunciato Depardieu.