Saltano le date siciliane del tour di Salmo. Il rapper ha avuto un incidente che lo costringe a prendersi una piccola pausa prima di tornare sul palco. A raccontare che cosa è successo è lui stesso sui social. Mostrandosi nelle mani del personale medico che opera sul suo braccio e in seguito facendo vedere l’arto bendato, Salmo scrive in una terza story su Instagram: “Sto bene. Ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta in vetro. Sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”. Gli appuntamenti di Palermo e Catania previsti a fine luglio verranno recuperati rispettivamente il 31 agosto e il 2 settembre.