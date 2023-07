Le fanno una multa e lei mangia il verbale. No, non è Lercio e non è neanche accaduto in una piccola cittadina sperduta nel mondo, di quelle dove credi che tutto sia possibile. Siamo, invece, a Roma. La nostra Capitale, infatti, non smette di sorprenderci. Tra giustizieri della sosta selvaggia, topi, buche e mezzi pubblici sempre più in affanno, aggiungiamo alla lista anche questa bizzarra notizia, sintomo di una città totalmente allo sbando. A riportare i dettagli della vicenda è la sezione romana di Repubblica, secondo cui la donna di 32 anni lo scorso 25 luglio sarebbe stata sanzionata da due vigili urbani del V gruppo Casilino, per aver parcheggiato l’automobile sullo spartitraffico, accanto a via Prenestina.

Quando è tornata alla macchina, la donna si è scagliata contro di loro perché le avevano fatto il verbale. Poi lo ha strappato e se lo è messo in bocca, masticandolo. Quindi lo ha sputato in direzione degli agenti. Non solo. Inizialmente si è anche rifiutata di fornire le proprie generalità, aggredendo verbalmente i vigili urbani. Quindi è scattata la denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e soppressione, distruzione e occultamenti di atti pubblici. Oltre, ovviamente, alla multa che ammonta a 42 euro (che scendono a 29,40 se il pagamento verrà effettuato entro cinque giorni). Tanti i commenti dal web: “Il caldo dà alla testa”, “Ci mancava anche questa…”, si è lamentato qualcuno. Molti, invece, hanno cercato di sdrammatizzare: “Proprio non l’è andata giù”, “Giusto con un filo d’olio, la multa era già salata di suo”, “Buon appetito”. E ancora: “Mastica di diritto”. Qualcun altro, infine, l’ha giustificata: “C’è un clima di esasperazione generale”. Cosa potrebbe accadere ancora a Roma? Forse è meglio non domandarselo.