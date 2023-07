“La morte non viene trattata come sospetta“. All’indomani del decesso di Sinead O’Connor emergono i primi dettagli su come l’artista si sia spenta. L’artista 56enne è stata trovata “priva di sensi” nella sua casa di Londra e immediatamente “dichiarata morta”. Lo fa sapere un report della polizia londinese. “La polizia è stata chiamata alle 11.48 di mercoledì 26 luglio dopo la segnalazione di una donna priva di sensi in un indirizzo residenziale dell’area SE24. Ufficiali sono giunti sul posto. Una donna di 56 anni è stata dichiarata morta sul posto. I parenti prossimi sono stati avvisati. La morte non viene trattata come sospetta. Verrà preparato un dossier per il Coroner”.

Da tempo la voce di Nothing Compares 2 U combatteva contro i propri problemi mentali: più volte aveva espresso il proposito di suicidarsi e nel 2020 aveva annunciato ai fan che avrebbe posticipo alcuni concerti per potersi prendere cura di se stessa: “Ho avuto sei anni molto traumatici e quest’anno è stato la fine, ma ora inizia il recupero” aveva detto in quell’occasione, proseguendo: “Sono cresciuta con molti traumi e abusi poi sono entrata direttamente nel mondo della musica e non ho mai imparato davvero come si conduca una vita normale. Non ho mai avuto il tempo necessario per guarire. Non ero pronta neanche per farlo”.