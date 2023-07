Attilio Romita si sente “offeso“. Il motivo? Le indicazioni ricevute da Mediaset circa i partecipanti della scorsa edizione del Grande Fratello, quella a cui ha preso parte anche lui. “Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset” spiega in un’intervista al Corriere della Sera. E questo avrebbe tagliato le gambe alla possibilità per Romita di collaborare di nuovo con il programma, magari nelle vesti di opinionista, unico ruolo che il giornalista avrebbe visto per lui nei reality.

Il suo sfogo prosegue in questi termini: “Prendo atto di questo. Ma mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa. E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”. Il mezzobusto del Tg1 si può consolare con il pensiero che a breve sposerà la sua Mimma: “A settembre stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari. Una data che possa permettere anche ad Alfonso Signorini – testimone di nozze della sposa, ndr – di partecipare”.