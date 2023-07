Una telenovela infinita. Lo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua da mesi, dopo la fine del loro matrimonio, in Tribunale. Con un nuovo colpo di scena: i famosi e preziosi Rolex del Pupone, almeno cinque, non si trovano più. Il Corriere della Sera spiega che la conduttrice de “L’Isola dei Famosi” avrebbe dovuto già riportarli indietro, dopo averli presi dalla cassetta in banca cointestata con l’ex marito. Blasi sostiene che siano regali per lei, Totti nega.

Il giudice civile Francesco Frettoni aveva optato per un “affido condiviso” della collezione ma la conduttrice ha presentato attraverso i suoi legali ricorso contro la decisione. Nell’udienza che si è tenuta mercoledì 12 luglio davanti al giudice Valeria Belli, nella memoria difensiva avrebbe dichiarato che in realtà in custodia ne ha solo un paio, forse tre, e che degli altri non saprebbe nulla. “E considerato che il valore degli orologi svizzeri contesi, tra cui un prestigioso Daytona Rainbow (venduto soltanto a supervip), si aggira intorno a 1 milione di euro, non è proprio un dettaglio”, sottolinea il quotidiano diretto da Luciano Fontana.

I Rolex scomparsi, tutti con cinturino da uomo, sarebbero sei o forse otto e Totti aveva consegnato un elenco dettagliato con referenze e prove d’acquisto. Blasi nel suo appello ha anche denunciato la sparizione di borse e gioielli di cui non si era accorta prima, una parte era stata ritrovata nel ripostiglio della villa dell’Eur, dove l’ex calciatore aveva nascosto tutto per ripicca. Mentre gli avvocati di Totti, Antonio Conte e Laura Matteucci, si sono costituiti in giudizio per contestare le affermazioni di Blasi, il settimanale “Chi” ha pubblicato nei giorni scorsi le immagini di Ilary all’interno di una boutique di Rolex al centro di Roma. “Farà acquisti o chiede una perizia?”, il titolo. La risposta non è nota ma intanto la showgirl, in attesa di capire il suo futuro a Mediaset, sta trascorrendo le vacanze in Brasile con il compagno Bastian Muller.

La famiglia Blasi dovrà poi occuparsi di un’altra grana che riguarda il centro sportivo della Longarina: “Da cui la famiglia Blasi, che lo aveva in gestione da qualche anno, è stata appena sfrattata per ordine anche qui di un giudice, che ha dato ragione a Totti. Ripreso il possesso dell’impianto, che ospita la sua scuola calcio, l’ex romanista ha chiesto a Silvia Blasi, sorella maggiore di Ilary, ben 193 mila euro di canoni di affitto non pagati. Il giudice glieli ha accordati con provvedimento immediatamente esecutivo. E vanno saldati. Altrimenti potrebbe scattare il pignoramento. E non è un bel pensiero con cui affrontare l’estate”, conclude il Corriere della sera.