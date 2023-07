Alessia Marcuzzi è volata a Londra con la figlia Mia per far visita ai suoi genitori Eugenio e Antonietta. La coppia, a quanto viene riferito, vive in Gran Bretagna dove il signor Marcuzzi gestisce la Marks&Angel, l’azienda fondata nel 2012 dalla conduttrice che produce borse e accessori alla moda. È stata proprio Alessia a documentare sui social i momenti clou del viaggio, dall’arrivo agli abbracci tra nonni e nipote fino alla cena insieme. E proprio in vista dell’uscita al ristorante ha immortalato un divertente siparietto, con suo padre Eugenio che si è divertito a prenderla in giro: “Sì, certo anche perché paghi te questa sera! Finalmente sei arrivata”, le ha detto. Inconfondibile la risata della conduttrice, che si sta godendo ogni momento di queste giornate in famiglia.