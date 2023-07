Sono giorni difficili per l’Italia. Tra temporali devastanti in Lombardia e la Sicilia sconvolta da un caldo torrido che sta avendo gravi conseguenze, dalla mancanza dell’elettricità agli aeroporti bloccati. Fatti gravi ed impattanti per la vita delle persone che lì ci vivono, ma anche per i turisti. Per tutti, tranne evidentemente per Chiara Ferragni. L’influencer seguita da 29.4 milioni di follower su Instagram, infatti, si trova in vacanza con gli amici in barca in particolare a Salina, Panarea e Lipari. Forse, tra un selfie al largo e l’altro, potrebbe non essersi accorta dell’inferno che sta accadendo non molto distante da lì? Questa è l’accusa mossa da qualcuno sui social.

In particolare da @FranAltomare (233mila follower) che, via Twitter, nella mattinata di oggi 25 luglio ha scritto:”La Sicilia va a fuoco. Lei dalla Sicilia: Good Monday. OK” e poi a corredo lo scatto che Ferragni ha pubblicato su Instagram ieri 24 luglio, in barca con gli amici e indossando accessori del proprio brand. Quindi il commento di Fedez, intervenuto per difendere la moglie: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento. STANOTTE. OK. Bravo Altomare, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile… serviva più che altro a te”. Parole dure, cancellate qualche attimo dopo. Stessa identica fine per il tweet di Altomare che, poco prima delle 13, ha rivelato: “A quanto pare, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno. Guai ad esprimere un’opinione comunque legittima, se si parla della persona ‘sbagliata’. Perché cerchi la polemica, perché ‘ti serve la polemica’. Salutate il tweet incriminato”. Non un successo, visto che in molti si sono lamentati chiedendogli perché abbia deciso di cancellare tutto e riportando gli screenshot del “tweet incriminato”.

La ciliegina sulla torta? Le stories di Chiara Ferragni che celermente ha pubblicato degli scatti di Milano, chiedendo con apprensione ai fan: “Milano, spero che stiate tutti bene”. E poi solo 3 ore dopo – quando probabilmente la polemica era già montata – ha scritto: “Palermo e siciliani, spero stiate bene”. Come mai? E se qualcuno stesse pensando che sono “i soliti giornalisti che ingigantiscono tutto”, che si faccia un giro sotto all’ultimo post dell’imprenditrice digitale.

Qualche esempio di commenti: “Chiara, io ti voglio bene e ti seguo con piacere, ma sei in SICILIA e Catania sta letteralmente bruciando. Sono senza luce né acqua da giorni. Non dico tanto, ma magari una storiella per i tuoi 25 milioni di followers, così magari i pecoroni che abbiamo al governo e ai media decidono di dare una mano a quelle persone, no? Che dici?”, “Catania alla disperazione. Palermo circondata dalle fiamme. Ma per te, che ti trovi in Sicilia, ovviamente #supplied, è un Good Monday… ma vergognati, Ferragni”, “La Sicilia vista solo come meta turistica, chissene frega dei siciliani che sono senza luce e acqua e che respirano cenere. Chiara io ti amo però non mi sembra il caso“.