“Attenzione borseggiatrici“, questa la cantilena che si sente in sottofondo del video pubblicato da una turista americana a Venezia. La clip, diventata in poco tempo virale con oltre 31 milioni di visualizzazioni, fa riferimento alla nuova ‘truffa’ del portabagagli che dilaga in Laguna. In cosa consiste? Si tratta di persone, per lo più uomini, che si avvicinano ai turisti stranieri che si aggirano per la città con ingombranti valigie e talvolta si offrono di aiutarle a trasportarle, altre gliele prendono letteralmente dalle mani e portano al posto loro i bagagli attraverso i ponti della laguna, chiedendo poi più di 50 euro. Così, Casey, con il suo filmato di denuncia, ha voluto mettere in allerta i vacanzieri diretti nella Serenissima.

Come sempre, il video è diventato virale su TikTok e ha scatenato il dibattito: “C’è letteralmente scritto ‘servizio portabagagli’“, ha fatto notare un utente sottolineando come si trattasse di un servizio regolamentato. Eppure, nonostante i cartelli la truffa stava avvenendo: il reale addetto non era l’uomo che stava prendendo la valigia della giovane, bensì quello con la pettorina arancione che si vede in un secondo momento mentre scende le scalinate del ponte.

Oltre alla truffa, poi, anche l’inganno: i furti. “A una mia amica hanno rubato il cellulare”, ha raccontato una ragazza. Infatti, dopo che la sua amica era stata aiutata con la valigia si è accorta di non avere più con sé il telefonino. Ma secondo i commenti questo ‘trucchetto’ di chiedere soldi per fare il portabagagli non si limita solo a Venezia: “Succede anche sui treni. Ti si avvicinano e senza che tu lo chieda ti prendono la valigia. Poi ti chiedono i soldi”. Tornando a Venezia, cosa fare per evitare lo spiacevole episodio? “Potevi prendere il traghetto“, ha consigliato qualcuno.