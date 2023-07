La modella e influencer Jelena Weir si è sposata e ha condiviso con i suoi follower alcuni dei momenti della cerimonia. Un gesto che in molti fanno: con tutto quello che tutti postano quotidianamente, perché non mostrare agli utenti uno dei momenti più belli? Ebbene, Weir avrà pensato questo, probabilmente non aspettandosi i tanti attacchi di haters. Per quale motivo? Il suo abito da sposa. Così, il reel che immortala il momento dell’uscita dalla chiesa con il marito Joseph Weir e l’abbraccio al figlio Liam è stato inondato da una pioggia di insulti indirizzati proprio al vestito scelto dalla mamma tedesco-croata.

“Il peggior vestito da sposa che abbia mai visto“, ha scritto un utente. E ancora: “Un buon reggiseno non costa una fortuna, tanto per dire! Che vestito orribile”. Poi c’è chi ha fatto notare che la celebrazione avveniva in chiesa: “Sconcertante un abbigliamento così. Che ci va a fare in chiesa così, se io fossi stato il celebrante l’avrei rifiutata”, “Le mancano pochi centimetri di tessuto per mostrare la sua hooha al mondo intero”, “Bella, bellissima, peccato che in chiesa si dovrebbe entrare vestiti in segno di rispetto. Lei è mezza nuda”. Eppure non è mancato chi è andato oltre le apparenze e ha commentato il momento magico e chi addirittura ha apprezzato il suo abito: “Il vestito – ha esclamato con gli occhi a cuoricino – congratulazioni mamma”.