Anna Falchi si gode le vacanze in attesa di tornare in tv con i Fatti Vostri e al quotidiano Libero racconta che ne passerà una parte a Rimini, in Romagna, dove è cresciuta. Cinquantuno anni portati splendidamente, Falchi spiega: “Non penso mai all’età anagrafica. Come spirito, al di là dei complimenti su come uno se li possa portare, sono una persona molto giovanile dentro, forse anche per il fatto di avere una figlia giovane che mi fa restare, come dire, sul pezzo”. Qualcosa che la disturba legato all’età però c’è: “Non mi piace la discriminazione verso le donne che scelgono di stare con uomini molto più giovani. Tutti subito a parlare delle donne col toyboy. Peggio se poi fanno figli dopo i 40 anni. Mentre se un uomo di 80 anni si mette con una ragazza più giovane di 40/50 anni e fa figli, nessuno dice nulla. Quello è uno sugar daddy”. Personalità e ironia, la tv è nel suo futuro ma non solo: “I sogni nel cassetto sono ancora tanti. Nonostante i suoi volgari pensieri sulla mia età, il bello ha da venire”.