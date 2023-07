Uno degli chef personali dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è morto durante un incidente durante un viaggio in paddle boarding vicino alla casa degli Obama nel Massachusetts. Il 45enne Tafari Campbell ha lavorato alla Casa Bianca prima di restare con la famiglia dell’ex presidente, dopo che Obama ha lasciato l’incarico nel 2016. L’uomo è scomparso domenica scorsa nelle acque di Edgartown Great Pond a Martha’s Vineyard.

Gli Obama hanno rilasciato una dichiarazione in cui esaltano il suo talento dentro e fuori la cucina: “Tafari era una parte amata della nostra famiglia. Quando l’abbiamo incontrato per la prima volta, era un talentuoso sous chef alla Casa Bianca, creativo e appassionato di cibo con la capacità di unire le persone”. “Negli anni che seguirono – hanno ricordato Barack e Michelle – lo conoscemmo come una persona calorosa, divertente, straordinariamente gentile che ha reso tutte le nostre vite un po’ più luminose”.

Dal rapporto di polizia si evince che le ricerche sono iniziate dopo che alcuni testimoni hanno spiegato che “un paddleboarder era entrato in acqua, poi improvvisamente ha lottato per rimanere a galla, quindi è finito sott’acqua e non è più riemerso”. Il corpo di Campbell è stato trovato 12 ore dopo a 30 metri dalla riva a dieci metri di profondità. La polizia ha dichiarato che si tratta di un tragico incidente.