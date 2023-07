Estate dolceamara per Alessandra Amoroso. Se da una parte ci sono le soddisfazioni lavorative, tra esibizioni live e incursioni ai concerti dei Boomdabash, dall’altra la cantante salentina sembra passare un momento di sconforto. Dopo essere stata paparazzata due mesi fa per la prima volta in compagnia del fidanzato 28enne Valerio Pastore, attraverso le sue storie Instagram sta condividendo infatti frasi alquanto ambigue. Che la cantante sia in crisi con il compagno tecnico del suono?

Per provare a dare una risposta a questa domanda basta fare un salto indietro alle storie social caricate da Amoroso nella giornata di ieri, lunedì 24 luglio. Alessandra ha condiviso come di consueto l’aforisma del calendario filosofico del giorno. A destar sospetto, però, sono la frase contenuta nella grafica e la grandezza dell’immagine, allargata a tutto schermo: “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza“, si legge nella citazione di Oscar Wilde. Non solo: una seconda frecciatina arriva nella storia successiva. Questa volta ad essere protagonista è un testo di Gio Evan dove i consigli della nonna sono un monito : “Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare”.

E ancora: “Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri”. Parole forti che, per ovvie ragioni, non possono essere rivolte al suo pubblico ma a qualcuno in particolare. Sui social non compaiono foto tra i due: Amoroso e Pastore sono stati avvistati per l’ultima volta insieme tempo fa a Olévano sul Tusciano, in un supermercato della cittadina della provincia di Salerno dove Valerio è originario.