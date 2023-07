Twitter cambia logo, dall’uccellino blu alla ‘X’: “Il mio falegname con 30000 mila lire lo faceva meglio”

Continuano le rivoluzioni volute da Elon Musk su Twitter. E in queste ore i riflettori sono puntati sul cambiamento di logo voluto dal creatore di Tesla. Infatti, l’iconico uccellino azzurro su sfondo bianco presente fin dalla nascita della piattaforma nel 2006 non esiste più: al suo posto una ‘X’ bianca su sfondo nero. Cambiamento che, come era prevedibile, ha richiamato su di sé l’attenzione degli utenti. E via di meme.